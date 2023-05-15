ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении: карта боевых действий 15 мая

Самые тяжелые бои на фронте продолжаются за Бахмут и Марьинку

Ситуация на фронте 15 мая остается сложной, в частности в Донецкой области, но украинским военным удалось продвинуться на Бахмутском направлении.

Об этом свидетельствуют данные на свежей карте боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании.

Карта, на которой зафиксирована ситуация на фронте, свидетельствует, что российские войска сосредотачивают силы на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Самые тяжелые бои дальше происходят за Бахмут и Марьинку.

В то же время Силы обороны Украины уже несколько дней продвигаются на Бахмутском направлении. Тяжелые боевые действия там не прекращаются.

Российские захватчики устраивают наземные атаки в районе Купянска на Харьковщине.

Что касается ситуации на Херсонщине и Запорожье, то существенных изменений там не зафиксировано. Оккупанты продолжают наносить удары по позициям защитников Украины.

Карта боевых действий в Украине 15 мая/Фото: Минобороны Британии

Новости с фронта 15 мая

По данным Минобороны Украины, ситуация в Бахмуте 15 мая остается очень тяжелой. ВСУ удается продвигаться в городе, однако оккупанты подтягивают десантно-штурмовые отряды.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, продвижение украинских войск на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне города. Операция продолжается.

В оккупированном Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами в авиационном училище. Там вспыхнул пожар.

По поводу ситуации на юге, разведка сообщила об отсутствии признаков вывода российских войск с территории Херсонщины и Запорожья, несмотря на заявления оккупационной "власти" об "эвакуации".

Мусиенко о новом оружии, ракетах Storm Shadow, фронте у Бахмута и системе ПВО

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