Установил рекорд: мужчина прожил под водой более 70 дней

Профессор Джозеф Дитури прожил 74 дня в подводном домике Жюля, находившемся на дне лагуны глубиной более 9 метров в Ки-Ларго, штат Флорида.

Об этом пишет The Metro.

Мужчина решил остаться в своем водяном приюте до 9 июня, чтобы достичь отметки в 100 дней.

"Сегодня я побил мировой рекорд, находясь под водой. Интерес к открытиям привел меня сюда. Моя цель с самого первого дня заключалась в том, чтобы вдохновлять будущие поколения, брать интервью у ученых, изучающих жизнь под водой, и узнавать, как человеческий организм функционирует в экстремальных условиях", — сказал он.

Доктор Дитури вошел в подводную гостиницу с двумя спальнями (бывший центр морских исследований) на дне океана, 1 марта в рамках так называемой миссии "Нептун 100", сочетающей медицинские и океанические исследования, а также образовательную деятельность.

Предыдущий рекорд был установлен двумя профессорами из Теннесси, Брюсом Кантреллом и Джессикой Фейн, в том же месте в 2014 году.

Напомним, в Будапеште 63-летний венгр и всемирно известный акробат Ласло Симет-младший стал первым в мире, кто пересек Дунай на натянутом канате.

А женщина провела 500 дней под землей – что с ней происходило.

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