В центре Луганска произошел мощный взрыв: что известно

Сообщается о по меньшей мере пяти жертвах.

Во временно оккупированном Луганске 15 мая раздался мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в центре города по улице Демехина.

Об этом сообщают российские ОМП и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты "Барбершоп" на улице Демехина. Перекрыта дорога от Советской. На место инцидента приехало много скорых и военных.

Российские средства массовой пропаганды пишут, что взорвалось возле "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР", отмечается, что причиной стал подрыв. Пострадали пять человек.

Как сообщалось, во временно оккупированном Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами в авиационном училище. Там вспыхнул пожар. Сейчас командование РФ срочно ищет, куда бы переместить склады и расположения.

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