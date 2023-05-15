Эксперты исследовали останки сбитой ракеты "Кинжал": что стало известно

"Кинжал" считали гиперзвуковым супероружием главы Кремля Владимира Путина, которое вообще не может перехватить противоракетная оборона. Но вот ее перехватывает система, разработанная в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века. Тот факт, что сделали это украинцы, подтолкнул американцев на серьезные коррекции своей военной доктрины. А вооруженные корпорации вместе с НАТОвскими генералами интересует, как можно защититься от этого оружия.

В Украине с этим вопросом помогает Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Наш корреспондент Андрей Цаплиенко сумел напрямую от экспертов института узнать некоторые особенности "Кинжала", о которых до сегодняшнего дня публично не было известно. Но не только о "Кинжале". Оказывается, некоторые ракеты, которыми обстреливает Украину российская армия, украшены имитатором ядерной боеголовки.

Об этом говорится с директором института Александром Рувиным и ведущим экспертом Андреем Кульчицким.

Александр Григорьевич, я так понимаю, это та самая ракета "Кинжал", которую сбили воздушные силы. Есть ли перспектива использовать остатки этой ракеты как доказательство военных преступлений российской федерации?

"Это не только идентифицированный объект. Идентифицированы все номера. Идентифицированы все части, которые мы собрали. Это действительно ракета "Кинжал" российского производства, которая запущена с соответствующих воздушных судов", — отметил директор КНИИСЕ Александр Рувин.

Уже есть понимание, кто запустил эту ракету?

Мы знаем, с какого самолета она запущена. Мы знаем по тревогам, какой самолет поднимался, Миг-31. Мы в состоянии доказать, где этот самолет взлетел, где он ее выпустил и где наши Воздушные силы ее сбили. скомпоновать в одно дело, которое пойдет в международный уголовный суд, как доказательство преступлений против нашего государства".

Есть какой-то момент, который вас не как директора института, а как эксперта удивил и привлек ваше внимание?

"Во-первых, мы ее никогда не видели. Только слышали. Во-вторых, видите, какая толщина этой ракеты. Здесь интересный металл. Очень интересная взрывчатка. Она есть только здесь и на "Искандерах". Мы ее сейчас изучаем, чтобы нашей ПВО было легче бороться с такими ракетами. Не только в Украине, а вообще в мире", – отметил Александр Рувин.

"Что сказать? Просчитали внутренний объем около восьмидесяти восьми литров. Туда расфасовывается по нашим расписаниям 150 килограмм взрывчатки", — рассказал руководитель лаборатории военных исследований КНИИСЕ Андрей Кульчицкий.

Он прилетел с боевой частью или пуст?

" С боевой. Эффект бутылки выбило дно, и боевая часть вылетели. Здесь дно отражено. Но мы ее собрали. Определились со взрывчаткой. Октаген. Специализирована. Предназначена для снаряжения ракет и хороших боеприпасов", — ответил Андрей Кульчицкий.

То есть, они пытались какой-нибудь бункер пробить?

"Пытались".

Можно ли украшать эти ракеты ядерной боевой частью?

"Если вы видели в "Точке У", там тоже монтируется боеголовка. Такая, похожа, только ядерная. Закрывается обтекателем и запускается ракета".

Это ракета Х-55? Или ракета Х-55 с каким-то дополнительным индексом?

"Х-55СМ", — ответил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Их запускают с "пустышками"? Не совсем ли?

"Ну, эти ракеты здесь, как бы в сборе, а там ракеты, которые по нам запустили как раз позавчера. Они цели, потому что улетают без боевой части. Вот здесь должен быть ядерный боеприпас. Вместо него там устанавливают массогабаритный макет. 00: 08:53:11 Ракета летит, попадает в цель, но не взрывается.С какой целью они это делают?У нас есть разные взгляды на это.Мы сейчас разбираемся вместе с правоохранительными органами.Но могу сказать, что те 55-ые ракеты, какие у нас есть, они не разорвались, они полностью в комплекте", – ответил директор КНИИСЕ Александр Рувин.

Но вы сказали, что они иногда вставляют сюда имитатор ядерного оружия?

"Да, вот это и есть имитатор. Эта ракета конструктивно предусмотрена для установления на нее ядерного боеприпаса. Эта часть и называется имитатор ядерного боеприпаса. У нас около десяти таких ракет. Даже больше. Мы их изучаем".

А можно сказать, что они закладывают этот имитатор для того, чтобы устрашить нас, мол, что мы можем применить и настоящую?

"Можно. Они при этом комментируют, что мы можем. Мы исследуем, кто давал команду, по каким маршрутам летело, чтобы потом она легла в уголовные производства, что куда и откуда их запускал", — отметил Александр Рувин.

Напомним, накануне воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot".

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