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Тихановская призвала готовиться к активным действиям в случае смерти Лукашенко

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3084
Время на прочтение
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Тихановская призвала готовиться к активным действиям в случае смерти Лукашенко

Тихановская отреагировала на болезнь Лукашенко / Фото: Associated Press

Тихановская отреагировала на слухи о болезни Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала политиков готовиться к активным действиям на случай смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который болен.

Об этом она написала в Twitter.

"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", – заявила оппозиционерка.

Светлана Тихановская также призвала Запад активно действовать, если Лукашенко все же умрет.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск. После этого он появился на публике 15 мая и выглядел очень болезненно.

СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.

В украинской разведке заявили, что у Александра Лукашенко действительно есть проблемы со здоровьем.

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Дата публикации
Просмотры
3084
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