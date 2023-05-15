Тихановская призвала готовиться к активным действиям в случае смерти Лукашенко

Тихановская отреагировала на слухи о болезни Лукашенко.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала политиков готовиться к активным действиям на случай смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который болен.
Об этом она написала в Twitter.
"О состоянии здоровья диктатора Лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию. Чтобы вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России", – заявила оппозиционерка.
Светлана Тихановская также призвала Запад активно действовать, если Лукашенко все же умрет.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая срочно вернулся в Минск. После этого он появился на публике 15 мая и выглядел очень болезненно.
СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.
В украинской разведке заявили, что у Александра Лукашенко действительно есть проблемы со здоровьем.
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