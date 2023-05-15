ГУР знает о проблемах со здоровьем у Лукашенко, "но есть кое-что интереснее"

В ГУР подтвердили, что у Лукашенко действительно есть проблемы со здоровьем.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

"Да, есть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко. Но мы детализировать это не будем в силу разных причин. И, наконец, здоровье Путина является, конечно, для Украины и всего мира значительно более интересным объектом для исследования, чем разговоры о том, какое у белорусского диктатора здоровье", – сказал Юсов.

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Напомним, что парад в Москве 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. После парада он срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина.

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В Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью. После этого на несколько дней диктатор скрылся с информационного поля. Такое поведение Лукашенко еще больше способствовало распространению слухов о резком ухудшении его здоровья.

Так, советник Тихановской Франак Вячорка прокомментировал состояние здоровья Лукашенко, заявив, что здоровье самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко уже не первый год плохое.

По информации белорусского оппозиционного издания "Наша ніва", Лукашенко мог подхватить какой-то вирус, возможно, COVID-19. Впоследствии в этом же издание написали, что у самопровозглашенного президента может быть инфекционно-аллергический миокардит.

Также СМИ писали, что Лукашенко побывал в президентской клинике в Минске. К нему якобы не раз прилетали врачи из Москвы.