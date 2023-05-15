Обстрел Тернополя: возле города нашли неразорвавшуюся российскую ракету

Российская ракета будет уничтожена в безопасном месте.

Возле Тернополя обнаружили российскую ракету, которой россияне в ночь на 14 мая обстреливали Украину. К счастью, она не разорвалась.

Об этом 15 мая на брифинге сообщил начальник главного управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей.

"Наши пиротехники задействованы в обезвреживании ракеты типа Х-55. Эта ракета упала на территории нашей области, но не разорвалась. Поэтому ее необходимо вывезти в специальное место и обезвредить. Местное население мы предупредим о таких работах дополнительно", — сообщил он.

Руководитель ГСЧС Тернопольской области добавил, что спасатели почти двое суток тушили пожары из-за ракетных обстрелов города. К их ликвидации были привлечены пожарные из соседних городов.

Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая дважды обстреливали Тернополь. Россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью и попали на территории частных предприятий.

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