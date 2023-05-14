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К Лукашенко из-за проблем со здоровьем неоднократно прилетали врачи из Москвы – СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1809
Время на прочтение
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К Лукашенко из-за проблем со здоровьем неоднократно прилетали врачи из Москвы – СМИ

В Лукашенко неоднократно прилетали врачи из Москвы. / Фото: Associated Press

Александр Лукашенко уже несколько дней не появляется на публике.

После того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко срочно покинул Москву после парада 9 мая, он уже некоторое время не появляется на публике. По информации СМИ, в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в том числе из центра им. Бакулева.

Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

"Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой-неизвестно", — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, о состоянии здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы ходят разные слухи. Странно то, что он до сих пор не появился ни на каких публичных мероприятиях. На параде самопровозглашенный президент Беларуси выглядел несчастным и был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги" сообщил, что вечером в субботу, 13 мая, кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента, расположенный в поселке Дрозды под Минском. По информации канала, Александр Лукашенко пробыл в клинике два часа.

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Дата публикации
Просмотры
1809
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