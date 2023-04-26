В ВСУ рассказали, будут ли использовать Patriot против российских С-300

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната отмечает, что системы противовоздушной обороны Patriot не рационально использовать против ракет С-300. Именно ими оккупационные войска РФ активно обстреливают прифронтовые населенные пункты.

Об этом Игнат рассказал в эфире Радио "Донбасс.Реалии".

По его словам, Patriot, прежде всего, рассчитан на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине.

"Задача Patriot прежде всего все же против баллистики, сохранять прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям", – подчеркнул он.

Но использование Patriot для противодействия С-300 не исключено из-за "серьезной угрозы".

"Если будет необходимость, безусловно, будет принято решение о сбыте и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите — это не рациональное решение на сегодня", — подчеркнул он.

Ранее Игнат сообщал, что именно американские системы Patriot будут эффективны против российских ракет С-300, которыми оккупационные войска РФ активно атакуют прифронтовые территории Украины. С-300 ведь прилетают к цели всего за несколько минут. Именно поэтому реагирование ПВО на них должно быть "достаточно быстро".

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