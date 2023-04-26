"Мяса" хватает: воин ВСУ вышел в прямой эфир из Бахмута

В эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" руководитель прессслужбы 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандиба рассказал, может ли Украина вывести войска из Бахмута, какую тактику применяет враг и держат ли украинские военные "дорогу жизни".

“Ситуация не из легких. Российские войска постоянно пытаются прорвать нашу оборону. Врагу это пока не сильно удается. Он пытается уничтожить артиллерией наших ребят, пехотой и штурмами прорвать оборону города. "Дорогую жизнь", которая соединяет Бахмут и наши позиции с нашим тылом, мы держим. За нее идут активные бои. Россияне пытаются ее унести, перерезать нам логистику. Но силы нашей обороны держат ее. О выводе наших войск из Бахмута 100% речь не идет. Мы активно обороняемся, можно сказать, что готовим небольшой сюрприз для врага. Пусть это пока остается тайной. Но выводить войска пока никто не собирается”, — подчеркнул Никита Шандиба.

Также говорят о том, что у россиян проблема с наличием войск вокруг Бахмута настолько, что уже "вагнеровцы" начали вовлекать в боевые действия женщин. Никита Шандиба опроверг эту информацию:

“На самом деле у россиян много военных, их очень много и нельзя обесценивать их количество. Женщины не встречались, но им хватает и их мужчин. У них население большое, поэтому "мяса" хватает", — подчеркнул военный.

Напомним, что в западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые ближние бои. Ключевым событием последней недели стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово.

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