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Битва за Бахмут: британские разведчики назвали ключевое событие последней недели

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Битва за Бахмут: британские разведчики назвали ключевое событие последней недели

Российским войскам не удается захватить Бахмут. ФОТО: проект "Украинский Свидетель"

Город подвергается атакам уже 11 месяцев.

В западных районах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые ближние бои. Ключевым событием последней недели стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

"Ключевым событием за последнюю неделю стали бои в окрестностях города. Особенно возле села Хромово. Поскольку Украина стремится сохранить контроль над своим маршрутом поставки", — отмечают разведчики.

По данным разведчиков, другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются грязью на грунтовых дорогах.

"Поскольку город подвергается атакам уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута стала одним из элементов гораздо более глубокой оборонной зоны, в которую входит город Часов Яр на западе", — отмечают в британском Минобороны.

Как сообщалось, в отчете аналитиков Институт изучения войны говорилось, что ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута в Донецкой области. В частности, ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Богдановки, Новомаркового, Хромового и Клещиевки.

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Дата публикации
Просмотры
1325
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