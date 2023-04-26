В Бахмуте не утихают ожесточенные бои: в ISW рассказали о ситуации в городе

Ожесточенные бои продолжаются на юге и западе Бахмута Донецкой области. В частности, ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Богдановки, Новомаркового, Хромового и Клещиевки.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы осуществили локализованную контратаку к северо-западу от Бахмута. Вероятно, чтобы уменьшить давление на проходящую через Хромово линию материально-технического обеспечения замечают в ISW. На видео с геолокацией за 25 апреля видно, как украинские войска догоняют оккупантов к северу от трассы О0504 Хромово-Времени Яр. Однако российский военный блоггер заявил, что якобы эта контратака была неудачной.

Аналитики Института сообщают, что 24 апреля войска РФ продолжали совершать наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях. Опубликованные 24 апреля геолокационные кадры показывают, что силы группы "Вагнера" незначительно продвигались юго-западнее железнодорожной станции Бахмут-2 в западном Бахмуте.

Российские "военкоры" сообщили, что якобы "вагнерповцы" продвинулись в южном и западном Бахмуте, где бои самые ожесточенные. Некоторые военные блоггеры утверждали, что войска "Вагнера" продвинулись дальше к западу от железнодорожной станции Бахмут-2.

Карта боев ISW. Ситуация в Бахмуте.

В свою очередь, спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что силы группы ППК "Вагнера" больше не могут вести боевые действия без поддержки российских ВДВ и подразделений специального назначения, которые, по словам Череватого, активизируются в районе Бахмута.

Напомним, накануне в ISW сообщалось, что российские оккупационные войска продолжали наземные атаки в Бахмуте, а также в окрестностях города. Впрочем, за последние два дня не добились никаких территориальных успехов.

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