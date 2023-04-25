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Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом — Череватый

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом — Череватый

За минувшие сутки в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боеприкосновений / Фото: скриншот с видео

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, враг все еще пытается взять город.

Пытаясь захватить Бахмут, российские оккупанты потеряли десятки тысяч бойцов, а сам город стал своеобразным конечным рубежом для ЧВК "Вагнер", после чего эта группировка не может самостоятельно выполнять боевые задачи.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"За весь период обороны Бахмута уже в десятках тысяч идет количество (погибших – ред.). И то, что преступная группировка "Вагнер" уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как она пыталась раньше делать, фактически монополизировав это направление, и все больше используется как воздушно-десантные подразделения, силы специального назначения, поэтому мы понимаем, что потери очень существенны у врага. Я думаю, что именно для "Вагнера" это, наверное, конечный рубеж", — сказал он.

По его словам, враг все еще пытается взять город.

"За минувшие сутки только в районе Бахмута 85 обстрелов было и 20 боеприкосновений, 175 оккупантов было уничтожено в этих боях, 213 получили ранения, подбит вражеский танк Т-72, четыре боевых машины пехоты, три пушки "Мста-Б", пять беспилотных летательных комплексов, одну станцию радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами", – отметил Череватый.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что продвижение российских войск в Бахмуте остановилось.

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Дата публикации
Просмотры
4519
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