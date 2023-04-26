Сколько стоит аренда квартир в Киеве: цены по районам

Дешевое жилье в столице можно найти за 5 тысяч гривен в месяц, говорит риелтор.

Дешевле всего арендовать жилье в Киеве можно в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах. Несколько дороже в Дарницком, Оболонском, Подольском и Соломенском районах. Самыми дорогими остаются Голосеевский, Шевченковский и Печерский районы соответственно.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил риелтор Александр Бойко.

Он отметил, что цены на аренду квартир в столице стартуют от 5 тысяч гривен в месяц. Один из важнейших факторов, влияющий на стоимость, это месторасположение. Квартиры в более популярных и центральных районах стоят дороже, чем те, что расположены дальше от центра.

"Ключевым фактором является возраст и состояние квартиры. Так же как и удобства, входящие в стоимость аренды. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже, чем старые квартиры без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими", — рассказал риэлтор.

Цена аренды квартиры также зависит от ее типа, добавил он. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.

Средние цены на аренду квартир в Киеве по районам по состоянию на конец апреля:

Однокомнатная квартира:

Деснянский, Днепровский и Святошинский район — 5-7 тыс. грн.

Дарницкий, Оболонский, Подольский и Соломенский район – 8-10 тыс. грн.

Голосеевский и Шевченковский район – 10-12 тыс. грн

Печерский район – 12-14 тыс. грн

Двухкомнатная квартира:

Деснянский, Днепровский и Святошинский район – 7-9 тыс. грн.

Дарницкий, Оболонский, Подольский и Соломенский район – 9-12 тыс. грн.

Голосеевский и Шевченковский район – 13-15 тыс. грн

Печерский район – 25-27 тыс. грн.

Трехкомнатная квартира:

Деснянский, Днепровский и Святошинский район – 8 тыс. грн

Дарницкий, Оболонский, Подольский и Соломенский район – 12-14 тыс. грн.

Голосеевский и Шевченковский район – 17-20 тыс. грн

Печерский район – 30-32 тыс. грн

Напомним, что цены на аренду квартир на западе Украины остаются высокими. Так, арендовать жилье во Львове будет дороже, чем в Киеве. К примеру, аренда однокомнатной квартиры будет стоить в среднем 10-12 тысяч гривен в месяц. За трехкомнатную квартиру придется выложить около 18-20 тысяч гривен.

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