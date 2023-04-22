Строительство жилья в Киеве почти остановлено: "Киевгорстрой" просит миллиард, чтобы завершить недострои

В КГГА отмечают, что планируется рассмотрение вопроса достройки всех объектов, застройщиком которых является «Киевгорстрой».

Тема незавершенного строительства в Киеве приобретает все большую актуальность. Строительство жилья в городе из-за войны почти не ведется. Инвесторы, вложившие собственные средства в строительство новых ЖК, боятся потерять свои квадратные метры. Сложности возникли и у крупнейшего столичного застройщика ЧАО "ХК "Киевгорстрой"(КГС) – зимой компания приостановила работы на своих строительных площадках.

Что происходит на рынке новостроек и когда возобновят строительство, выяснял сайт ТСН.ua.

Что остановило строительство?

Застройщики говорят, что ситуация на рынке недвижимости тяжелая. Они называют основные причины, которые значительно ухудшившили ситуацию на рынке новостроек во время войны:

практически полное отсутствие продаж, которое подтверждают риелторы;

значительное удорожание строительных материалов;

сокращение количества обученных кадров на строительных площадках из-за войны;

неуплата от инвесторов, которые приобрели жилье на условиях договоров рассрочки;

отсутствие электроэнергии и частые воздушные тревоги.

В КГС тоже подтверждают, что работы на их строительных площадках временно остановлены по указанным причинам.

"Убедительно прошу людей, купивших недвижимость по договорам рассрочки, платить. Долг по таким договорам на сегодня составляет около 326 млн грн. Понимаю, что вы скажете "начните строить, начнем платить". Но сегодня для того, чтобы начать строить, нам важна каждая гривна. Так что прошу это сделать. Мы в одной лодке. Подчеркну, что эти средства пойдут исключительно на достройку того конкретного комплекса, в котором вы купили квартиру", — написал на своей странице в социальной сети Игорь Кушнир, председатель правления, президент холдинговой компании "Киевгорстрой".

Просят у города 1 миллиард

В КГС заявляют, что намерены возобновить строительство, но признают, что есть проблемы с денежными средствами. Там планируют продать недвижимость для нужд города на 300 миллионов гривен. Также "Киевгорстрой" уже обратился в Киевсовет (80% акций компании принадлежат общине Киева) с просьбой увеличить уставный капитал на 1 миллиард гривен, что позволило бы возобновить строительство. В настоящее время проект решения находится на проработке депутатских комиссий Киевсовета.

"Бюджетная комиссия пока не поддержала этот вопрос. Будут еще рассматривать на следующем заседании", – сообщили нам в Киевсовете.

Что говорят в КГГА?

В Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА отмечают, что проблемы со строительством в столице возникли из-за российской агрессии и введения военного положения.

"Российская военная агрессия и введение военного положения в Украине негативно повлияли на рынок недвижимости в Киеве. "Киевгорстрой" и большинство застройщиков столицы оказались в сложных условиях. Временная приостановка работ на объектах также произошла по объективным причинам, не зависимым от них, в частности: во время воздушных тревог из-за угрозы ракетных обстрелов прекращались работы на строительных площадках, происходили отключения электроэнергии, что затрудняло выполнение строительных работ", — отмечает в коментарии сайту ТСН.ua Борис Работник, директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Большинство застройщиков столицы оказались в сложных условиях / Фото: УНИАН

Он добавляет, что власти и застройщики пытаются изменить ситуацию и возобновить строительство, а также наладить коммуникацию между застройщиком и инвесторами, которые беспокоятся о своих квартирах. Напомним, из-за отсутствия информации от застройщика, люди создали в начале марта несколько петиций на сайте Киевсовета с требованием к власти заставить "Киевгорстрой" завершить строительство ЖК.

Недавно в Департаменте состоялось совещание с участием руководства КГС и представителей инициативной группы инвесторов жилищных комплексов, застройщиком которых является упомянутое общество.

"На совещании обсуждались вопросы дальнейших действий с целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилых комплексов. По результатам совещания наработан алгоритм дальнейших действий, в частности, налаживание конструктивного диалога между руководством КГС и представителями инвесторов жилищных комплексов с целью информирования последних о действиях компании по их достройке. В дальнейшем планируется рассмотрение вопросов достройки всех объектов, застройщиком которых является "Киевгорстрой", в частности, объектов УГСК "Укрбуд", которые компания обязалось достроить", — отмечает Борис Работник.

В департаменте добавляют, что 12 апреля на заседании комиссии Киевсовета по соблюдению законности, правопорядка и завязей с правоохранительными органами рассматривались вопросы завершения строительства жилых комплексов ЧАО "ХК "Киевгорстрой".

Тяжелое наследство от "Укрбуда"

Руководство КГС проинформировало департамент, что имет проблемы из-за недостроенных объектов Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд", которые получила в 2020 году.

Один из недостроенных ЖК от "Киевгорстроя" на левом берегу Киева/фото из открытых источников

Напомним, что в 2019 году разразился скандал связанный с указанным застройщиком. Обманутые граждане – инвесторы жилищных комплексов УГСК "Укрбуд" обратились с жалобами в органы власти. После консультаций с членами Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский поддержал людей и поручил завершение проблемного строительства ЧАО "ХК "Киевгорстрой". Решением Кабмина в 2020 году "Киевгорстрой" был включен как новая сторона в договоры о строительстве.

"В результате проведенного КГС анализа финансового состояния проектов, наличия необходимой разрешительной и проектной документации и судебных споров, оказалось, что финансовое состояние большинства жилых комплексов неудовлетворительное, а на счетах ФК "Житло-Капітал", через которую в качестве управляющего фондов финансирования строительства реализовывалась недвижимость, почти отсутствуют средства. Возобновление строительства и покрытие дефицита средств планировалось за счет нераспределенной прибыли КГС, привлечения кредитных средств и продажи еще нереализованной недвижимости в будущих очередях строительства. Но процесс передачи объектов сопровождался большим количеством сложностей из-за несогласованности действий между обществами группы компаний "Укрбуд", заказчиками строительства и ФК "Житло-Капітал", — сообщают в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Кто уже получает право собственности?

В департаменте добавляют, что представители КГС сообщили им письмом о положении дел в начале апреля.

"На сегодняшний день из 18 жилых комплексов введено в эксплуатацию полностью или частично — 11 (продолжается оформление прав собственности в сданных ЖК). Также застройщик сообщает о проблемных вопросах по четырем жилым комплексам, в частности ЖК "Урбан Парк", ЖК "Оберіг-2", ЖК "Чарівне місто" и ЖК "Арт Хаус", заказчиком которых является Министерство обороны Украины или его структурные подразделения", – отметил Борис Работник.

В то же время ни в КГГА, ни в КГС не могут назвать точную дату, когда смогут возобновить активное строительство. Только отмечают, что увеличить темпы работ, когда в государстве идет война, сверхсложная задача.

"Логический вопрос: "когда строительство будет возобновлено в полном объеме?". Отвечаю. За год полномасштабной войны КГС исчерпал определенное количество запасов. На сегодняшний день делается все возможное, чтобы финансовое здоровье компании было возобновлено, и мы могли начать строить нормальными темпами", — отмечает на своей странице в соцсети Игорь Кушнир.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как приобрести в Киеве дешевое жилье : что нужно знать и как поступить.

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