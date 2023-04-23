Погода удивит контрастами: синоптик дала прогноз на 24 апреля

Во второй половине дня ожидается дождь.

Понедельник, 24 апреля, в Украине будет теплым. В течение дня ожидается +14+19 градусов. Однако в некоторых регионах будет дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Периодические, от небольших до умеренных. Днем в понедельник, скорее, во второй половине дня местами возможны грозы", — написала она.

В Киеве без существенных осадков. В столице будет в понедельник тепло, до +18 градусов.

Однако во второй половине дня есть вероятность небольшого дождя, возможно, с грозой.

В среду Украину будет пересекать влажный атмосферный фронт, за которым распространится холодный воздух, только в восточной части останется теплая погода, пройдут дожди. В конце следующей недели теплая погода возобновится.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что настоящая весна придет в Украину после 16 апреля.

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