Не хватает бухгалтеров и швей: какую работу предлагают в Киеве - обзор рынка труда

Несмотря на войну, Киев продолжает жить — жители столицы и временно перемещенные лица активно ищут работу. Что сейчас происходит на столичном рынке труда и какие специальности пользуются спросом, выяснял сайт ТСН.ua.

В начале февраля в базе Киевского городского центра занятости насчитывалось 4,4 тыс. актуальных вакансий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются профессиональные специалисты с опытом работы:

учителя

фармацевты

воспитатели

семейные врачи

инженеры

практические психологи

медицинские сестры

бухгалтеры

Также востребованы квалифицированные рабочие:

швеи

слесари разных специализаций

электромонтеры

монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов

электрогазосварщики

Специалисты советуют искать работу на сайтах по трудоустройству, таких как work.ua и rabota.ua. Там достаточно много вакансий для столицы. А их сегодня почти 18 тысяч на каждом из сайтов.

"Интересно, что ситуация на рынке труда почти не изменилась, если говорить о самой структуре рынка. Работодатели по-прежнему ищут продавцов и специалистов сферы обслуживания. Также востребованными остаются топовые производственные вакансии и сферы IT. Могу сказать, что десятка востребованных профессий выглядит так, как это было и десять лет назад. Возможно маркетинг, банки, аптеки поменялись местами, но они по-прежнему востребованы. Единственное, что испытало нестабильность – сфера гостиничного бизнеса. А продажи, сфера услуг, производство и IT, как до войны, так и сейчас, пользуются популярностью", — рассказала сайту ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-эксперт.

С зарплатами – все сложно

Если говорить о заработной плате, то Киев был и остается самым дорогим городом Украины. Все сейчас ищут стабильное место работы. А ведь аренда жилья в Киеве существенно не дешевеет. Да и цены в магазинах таковы, что туда уже хочется заходить с закрытыми глазами. Поэтому претенденты стремятся иметь надежный вариант заработка или какую-то его часть, чтобы она была гарантирована при всех случаях и условиях.

Средняя зарплата, которую сейчас предлагают в столице, составляет 18 тысяч гривен, а по всей стране – 15-16 тысяч.

"Мне кажется, что эта цифра очень усреднена. Например, когда ищут менеджера по продажам, то пишут, что средняя заработная плата 25 тысяч гривен. Но человеку предлагают ставку и процент. Ставка обычно значительно меньше. И если работодатель считает, что его специалист может заработать такие деньги, не факт, что он их заработает. Та же ситуация с вакансиями водителей или специалистов по производственным профессиям. Да, сумма указывается, но не гарантировано, что человек получит именно такие средства. Это особенно часто случается в сфере перевозок и такси. Производственные профессии тоже зависят от сдельной оплаты труда. Например, зарплата швеи или слесаря — зависят от того, что должны отработать работники за эти деньги", — рассказывает Татьяна Пашкина.

Она добавляет, если подробно разбирать каждую вакансию, становится понятно, что людям предлагают не гарантированный прожиточный минимум. Претендентам просто говорят, что они могут заработать эти деньги. Это нужно учитывать при поиске работы. Не всегда предложение работы, например, электромонтажника, продавца, менеджера по продажам, где в шапке вакансии указана определенная сумма, отвечает тому, что получит человек на руки.

"Вот, например, вакансия электромонтажника. В ней отмечается, что оплата сдельная и зависит от квалификации претендента — 15-22 тысяч гривен плюс премии при завершении объекта. Человек, который рассчитывает, что он сразу будет получать 15 или 22 тысяч гривен — большой оптимист, ему не заплатят таких денег. Вот еще одна вакансия — водитель погрузчика. Ему обещают конкурентную зарплату — 800-850 гривен в смену, плюс бонусы до 15%. Поэтому следует понимать, что средняя зарплата у нас очень усреднена", — добавляет Татьяна Пашкина.

Что происходит в сфере строительства?

Активное или масштабное строительство из-за войны в Киеве сейчас не ведется. К тому же март – не является сезоном для строительства. Но специалисты фиксируют немало вакансий по выполнению ремонтных и восстановительных работ в Киевской области.

По словам Татьяны Пашкиной, сейчас есть 633 вакансии по строительному сегменту. Но большинство из них это – технический директор, ведущий инженер по вопросам управления строительством, инженер-проектант, прораб, инженер проектно-сметных работ.

"Изредка можно увидеть вакансию крановщика. Вакансий простых газосварщиков или штукатуров нужно еще поискать, таких немного. Здесь нужно понимать такой момент, что даже в мирное время строительство, торговля и агробизнес были троицей "черных" в смысле оплаты и трудоустройства. Есть частные бригады, которые всю жизнь зарабатывают, но о них никто ничего не знает. Это обычные шабашники, которые не заключают никаких трудовых соглашений с рабочими. Большое количество заказов, например, в Киевской области, а именно по ремонтным и восстановительным работам выполняются такими бригадами. Рабочие привлекаются методом "сарафанного радио", а не через сайты или агентства по трудоустройству", — говорит Татьяна Пашкина.

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Она добавляет, что большое строительство в Киеве сейчас замерло на неопределенный срок.

"В западных регионах Украины да, возможно активное строительство и спрос на строителей. А вот в отношении Киева, я не уверена, что оно возможно, из-за военных действий и постоянной угрозы обстрелов. Думаю, что вакансии строителей станут актуальными, когда закончится война", — уточняет эксперт.

Швеи остаются дефицитом

Популярными остаются в Киеве "женские" профессии. Особенно активно сейчас развивается в столице торговая сфера. Соответственно, есть много вакансий продавцов. Их плюс в том, что место работы возле дома, у метро, в спальных районах. Это очень удобно для женщин, ищущих работу.

"Торговые центры тоже уже активно работают и, соответственно, имеют конкуренцию между собой, поэтому поднимают заработную плату. Популярны там вакансии клининг-менеджеров, уборщиц. Кстати, много вакансий в сфере фармацевтики, что тоже считается женской профессией. Кроме того, даже в городском центре занятости говорят, что сейчас не хватает педагогов и медиков. Это также преимущественно женские профессии. А самая дефицитная производственная профессия — швея. Их критически не хватает уже лет десять. Могу сказать, что дефицит этот надолго, потому что многие представители этой профессии уехали из-за войны за границу. И они вряд ли вернутся, учитывая большую разницу в оплате труда", — рассказывает Татьяна Пашкина.

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Она добавляет, что сейчас в Киеве большая проблема с бухгалтерами. Их у нас нужно искать с фонарем на лбу или помахивая кипой бумажек в сто долларов, чтобы найти квалифицированного бухгалтера. Большинство людей сейчас хочет работать отдаленно, а переезжать с левого берега столицы на правый стало огромной проблемой, учитывая частые воздушные тревоги.

"Раньше производственные компании предлагали работникам питание и проживание, особенно если до места работы было трудно добраться. Какая сейчас ситуация и предлагают ли подобные "бонусы" — трудно сказать", — говорит эксперт.

Менеджер по заботе о работниках

В Киеве достаточно много необычных вакансий. К примеру, в Сети можно найти предложение работать в теплицах по уходу за грибами или заниматься сбором шампиньонов.

"Да, такие вакансии есть. Рабочие нужны в теплицах, где выращивают цветы, овощи, грибы, фрукты. Здесь ничего удивительного. Но могу сказать, что сейчас в Киеве увеличилось количество вакансий, где одним из требований к работнику является обязательное знание польского языка. Что касается необычных вакансий в Киеве, то есть вот такая - сборщик аккумуляторов электровелосипедов. Также ищут специалиста по наращиванию ресниц, или же – смотрителя животных в зоопарк и зоомагазин. И самая удивительная – "химик в Вышгороде". То есть странных вакансий хватает, в Сети ищут даже кандидата на должность управдома", — рассказывает Татьяна Пашкина.

Немало вакансий в Киеве по благотворительным проектам – проектные менеджеры, координаторы, фандрайзеры – специалисты по привлечению финансовых и других ресурсов.

"Настоящая экзотика для Киева – менеджер по заботе о сотрудниках. Его ищет розничная сеть ювелирных изделий. В обязанности специалиста входит – разработка и реализация программ развития внутреннего сервиса и корпоративной культуры, спортивные активности, корпоративный английский, креативное поздравление сотрудников компании, заказ и отправка подарков на дни рождения, Новый год и 8 марта", — рассказывает эксперт рынка труда.

Что предлагают студентам?

Много предложений по работе в Киеве для начинающих работников, то есть студентов. Когда работодатель понимает, что не может нанять квалифицированных специалистов, например, нет достаточно финансов, тогда он берет на работу людей без опыта.

"В Киеве среди начинающих ищут продавцов-консультантов, операторов контактных центров, разнорабочих. Например, на должность ассистент ветеринарного врача – готовы взять студента. Иногда ищут среди студентов мастеров маникюра и педикюра. Кстати, в IT-отрасль начали брать меньше студентов. Но есть вариант пойти в SEO, SMM, дизайн в качестве ассистента, чтобы со временем набраться опыта. Для тех, кому срочно нужны деньги – есть вакансии продавцов в магазинах фуд-ритейла, обвалщиков мяса, а также рестораны быстрого питания, там нужны мойщики посуды, котлетмейстеры, люди на линии раздачи", — говорит Татьяна Пашкина.

Также для студентов есть варианты профессии курьера в службах доставки. Таких предложений в Киеве меньше, они не так привлекательны по деньгам. Им платят процент за проделанную работу или оплачивают труд почасово.

Ранее мы рассказывали историю женщины из Бельгии, которую уволили с работы из-за ее внешности.

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