Данилов объяснил цель очередных ядерных угроз Кремля

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что россияне угрожают своим ядерным потенциалом, ведь уже начинают ощущать приближающееся поражение.

Российское руководство снова прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле начинают понимать, что поражение оккупантов в войне с Украиной будет неизбежным.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем Twitter.

"Любые угрозы России относительно применения ядерного оружия — это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления, как показатель понимания кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", — написал Данилов.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие имеет значение "скрепы" для государства, и в очередной раз пригрозил "враждебным странам" применением этого вооружения.

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