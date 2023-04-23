Американский генерал оценил, может ли Путин применить ядерное оружие в Украине

Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин не пойдет на применение ядерного оружия в Украине. Кремлевский руководитель использует это вооружение, чтобы партнеры Украины были напуганы.

Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес, пишет "НВ".

По его словам, украинцы меньше боятся ядерного оружия, чем люди на Западе. В то же время, отмечает генерал США, украинцы не могут смириться с оккупацией своих территорий РФ.

"Именно поэтому идея о том, что Украина должна или может показаться, отдав России захваченные территории, мне кажется немыслимой. Украинцы не смирятся с российской оккупацией. Как нереальными мне представляются и идеи о том, что Россия изменит мировую историю, подчинит себе международные правила и законы будут не уважать разного рода договоренности.Весь этот набор фактов о невозможности и нецелесообразности использования ядерного оружия и позволяют мне сделать суждение, что они его не применят", — считает Годжес.

Российский генштаб понимает, что даже в случае применения ядерного оружия украинский народ не остановит сопротивления. Между тем, последствия для Москвы от применения такого вооружения будут значительными.

"Тогда русский Генштаб должен задуматься: "А что дальше? Мы использовали ядерное оружие, а Украина все так же держит оборону". И, конечно же, последствия такого применения (решения, которые примут США и другие против России) будут очень значительными. Я не считаю, что Россия прибегнет к ядерному оружию. Поэтому россияне, конечно, отдают себе отчет, что ядерное оружие наиболее эффективно, когда ты его не используешь, а только когда ты о нем говоришь. Но как только ты его используешь — сразу проигрываешь", — заявил Годжес.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия все еще может использовать ядерное оружие в войне против Украины. По ее словам, США и их союзники по НАТО должны оставаться наготове.

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