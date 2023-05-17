Сбивание "Кинжалов": сколько таких ракет еще может производить Россия

Разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, отметив, что эти события стали смущением и сюрпризом для РФ, представлявшей ракеты как "непобедимые".

Как реагируют в Кремле на сбивание "Кинжалов" и способна ли РФ до сих пор производить эти ракеты, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, Россия может производить ракеты "Кинжал", но не в большом количестве. Для россиян это очень большая проблема, ведь в "Кинжале" только 130 элементов, но они американского производства. Из-за санкций Кремль не может получать эти элементы как раньше, только контрабандой.

"А есть еще элементы японского производства, австрийского, швейцарского. Следовательно, для того, чтобы производить эту ракету, у них возникает большое количество проблем. И они все равно на это сейчас не способны. Можно говорить, что они, условно говоря, в анабиозе — в ожидании этих контрабандных элементов. Они не могут производить ракеты в больших количествах. Они очень дорогие. К этим ракетам большое количество носителей — 12 перехватчиков МиГ-31К. К тому же именно 12 единиц никогда одновременно они не использовали", — говорит Коваленко.

Проблемы не только с ракетами, но и с самолетами

Эксперт отметил, что в воздушном пространстве максимум бывает 6 самолетов-ракетоносителей. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что у россиян не все самолеты способны к боевым действиям или полетам и у них есть технические проблемы.

"Для Кремля это катастрофа. Это репутационная катастрофа. Потому что Сергей Шойгу заявлял, что К-47М2 "Кинжал" — это гиперзвуковая ракета, которую не только нельзя перехватить современными средствами ПВО, но даже заметить, то есть зафиксировать. Мы понимаем, что Шойгу не столько военный, а сколько фермер, занимается оленеводством. Но все же такие заявления постоянно ретранслировались в российском пространстве, интегрировались в западное пространство", — отметил аналитик.

Он напомнил, что Россия тратила большие бюджетные средства не только на то, чтобы ее пропаганда работала на пиаре этих ракет, но и западная пропаганда. Многие псевдоаналитические информационные площадки на мероприятии также писали, что эта ракета не имеет аналогов в мире и т.д.

"А сейчас первая ракета была уничтожена 100-процентным попаданием, шесть ракет отправили. Я более чем уверен, что они охотились также на ЗРК Patriot. Но эти 6 ракет также были уничтожены. Итак, какая супер-ракета? И это масштабный авиационный удар, говорящий о том, что военно-промышленному комплексу в России в ракетной отрасли на сегодняшний день нечего продемонстрировать. Это был пик их современных реализаций и технологий и технических возможностей их военно-промышленного комплекса, а в реальности это оказался пшик", — подытожил Коваленко.