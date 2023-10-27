Умер автор музея Голодомора Анатолий Гайдамака

Анатолий Гайдамака скончался в возрасте 84 лет 27 октября в восемь утра.

В Украине умер народный художник и автор музея Голодомора Анатолий Гайдамака.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Как отмечается, Анатолий Гайдамака скончался в возрасте 84 лет 27 октября в восемь утра.

“Имел честь быть знакомым с этим выдающимся человеком. Печально, что идут самые лучшие... Он прилагал невероятные усилия, чтобы в нашей памяти отчеканились художественными образами выдающиеся этапы нашей истории... Триполье, Голодомор, Вторая мировая война, Чернобыль, Революция Достоинства. Искренние соболезнования родным и друзьям Анатолия Васильевича. Вечная светлая память”, — написал на странице в соцсети Валерий Колосюк, который и поделился трагическим известием.

Анатолий Гайдамака был народным художником Украины, лауреатом Государственной премии им. Шевченко, Заслуженный деятель искусств Украины. Кроме того, он являлся членом-корреспондентом Национальной академии искусств.

Напомним, что ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа.