Зеленський зібрав воєнний кабінет: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів засідання воєнного кабінету. Він був присвячений ситуації на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Глава держави подякував усім воїнам, які продовжують тримати позиції та знищують окупантів. За цей тиждень, за словами Зеленського, суттєво збільшились російські втрати.

"Обговорювали забезпечення нашої оборони та наших наступальних дій, зокрема далекобійною зброєю та ракетами", - додав Зеленський.

Зеленський провів міжнародні розмови

Також Зеленський провів сьогодні дві міжнародні розмови - з прем’єр-міністром Великої Британії та президентом Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Говорили про наш спільний захист міжнародного права, про реалізацію формули миру та зустріч радників на Мальті, яка почнеться вже завтра, і про те, що можна зробити, щоб не допустити масштабної війни на Близькому Сході та більшої катастрофи для людей", - додав Зеленський.

Також Зеленський зазначив про потужний пакет військової допомоги від Німеччини.

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"І є дуже потужний пакет від Німеччини – саме те, про що ми домовлялися з паном канцлером. Перед зимою – ППО, ще одна система "Айріс-Т", ракети до ППО, снаряди для артилерії, радари. Це значно допоможе нашим воїнам і захисту наших міст. Дякую, Олафе, тобі", - наголосив президент.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорив подальшу оборонну співпрацю.

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