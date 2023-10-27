Зеленский собрал военный кабинет: о чем говорили

В течение недели существенно увеличились российские потери, отметил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 октября, провел заседание военного кабинета. Он был посвящен ситуации на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском направлениях.
Об этом идет речь в вечернем обращении президента.
Глава государства поблагодарил всех воинов, которые продолжают держать позиции и уничтожают оккупантов. За эту неделю, по словам Зеленского, значительно увеличились российские потери.
"Обсуждали обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в том числе дальнобойным оружием и ракетами", – добавил Зеленский.
Зеленский провел международные разговоры
Также Зеленский провел два международных разговора - с премьер-министром Великобритании и президентом Объединенных Арабских Эмиратов.
"Говорили о нашей совместной защите международного права, о реализации формулы мира и встрече советников на Мальте, которая начнется уже завтра, и о том, что можно сделать, чтобы не допустить масштабной войны на Ближнем Востоке и большей катастрофы для людей", - добавил Зеленский.
Также Зеленский отметил мощный пакет военной помощи от Германии.
И есть очень мощный пакет от Германии – именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Перед зимой – ПВО, еще одна система "Айрис-Т", ракеты к ПВО, снаряды для артиллерии, радары. Это значительно поможет нашим воинам и защите наших городов. Спасибо, Олаф, тебе", - подчеркнул президент.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.
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