Зеленский собрал военный кабинет: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 октября, провел заседание военного кабинета. Он был посвящен ситуации на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском направлениях.

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

Глава государства поблагодарил всех воинов, которые продолжают держать позиции и уничтожают оккупантов. За эту неделю, по словам Зеленского, значительно увеличились российские потери.

"Обсуждали обеспечение нашей обороны и наших наступательных действий, в том числе дальнобойным оружием и ракетами", – добавил Зеленский.

Зеленский провел международные разговоры

Также Зеленский провел два международных разговора - с премьер-министром Великобритании и президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

"Говорили о нашей совместной защите международного права, о реализации формулы мира и встрече советников на Мальте, которая начнется уже завтра, и о том, что можно сделать, чтобы не допустить масштабной войны на Ближнем Востоке и большей катастрофы для людей", - добавил Зеленский.

Также Зеленский отметил мощный пакет военной помощи от Германии.

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И есть очень мощный пакет от Германии – именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Перед зимой – ПВО, еще одна система "Айрис-Т", ракеты к ПВО, снаряды для артиллерии, радары. Это значительно поможет нашим воинам и защите наших городов. Спасибо, Олаф, тебе", - подчеркнул президент.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил дальнейшее оборонное сотрудничество.

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