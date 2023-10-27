Зеленский собрал Залужного, Буданова и Малюка в спецформате: что случилось

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание по спецформату. В кабинете собрались главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк и не только.

Случившееся и о чем говорили в военном кабинете рассказали в эксклюзиве журналисты TSN.UA.

Все докладывали о работе, в том числе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник разведки Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк. Кроме того, в кабинет созвали всех других командующих. Присутствовали также Александр Сырский, Александр Тарнавский, Андрей Гнатов, Эдуард Москалев, Юрий Содоль. Каждый из них доложил, что происходит на том участке фронта, за который они отвечают.

“Заслушал их подробные доклады относительно своих направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач. Откровенный разговор по важнейшим темам. План дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставкой наших партнеров и собственным производством. Наращивание возможностей нашего Оборонно-промышленного комплекса. Согласовали позиции. Двигаемся дальше", – сообщил Зеленский.

Громкие заявления

Напомним, что накануне по всей Украине прозвучало несколько громких заявлений. В частности, Зеленский во время саммита Крымской платформы в Праге заявил, что ВСУ удалось не только потопить российский флагман на Черном море, но и заставить оккупантов трусливо убегать.

Об успешных атаках

Речь идет об одной из самых успешных атак, руку к которым приложили в том числе СБУ и разведка. Украинским военным за последние месяцы удалось уничтожить штаб Черноморского флота РФ, минуснуть генералов и потопить несколько кораблей, пускавших по Украине ракеты. Но сделал такое заявление президент осторожно и в то же время с интригой, отметив, что контроля у Украины над Крымом пока нет.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот

Заявление Буданова

Раньше громкие заявления делал и главный разведчик Украины. Буданов предполагал, что войну можно было бы закончить к концу 23-го года. Но прогноз не сбылся! Сейчас он говорит, что, к сожалению, ситуация изменилась. Силы обороны выбились из графика и отметил, что к этой войне готовым не был никто. А Россия может воевать еще достаточно долго.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, немного быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не так высоки. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", – заявил он.

Что будет с Крымом?

Но надежд, что до Крыма реально дойти до конца 2023 года Буданов на прямом языке не опровергал, поэтому надежды не оставляем, но и не забываем, что для успеха ВСУ их нужно всесторонне и постоянно поддерживать! Потому что враг бодрствует! Пока же россияне не оставляют надежд окружить Авдеевку, но хорошо получают там по зубам.

Авдеевка. / Фото: МВД

Туда, напомним, на днях ездил и сам Залужный, чтобы с командир отработать дальнейшие шаги.

"С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", — заявил он.

Сводка Генштаба

В генштабе говорят, только в течение 25 октября на фронте произошло 78 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 50 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям военных ВСУ, так и по мирным населенным пунктам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский собрал Залужного, Буданова и Малыша в СПЕЦФОРМАТЕ! Что случилось?

Напомним, 26 октября в Генштабе сообщили, что за сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений.

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