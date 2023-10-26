Генштаб озвучил свежую информацию со всех фронтов: где атакует враг

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.

Напомним, британская разведка назвала решающий фактор в деоккупации левобережья Херсонской области.

Читайте также: