Генштаб озвучил свежую информацию со всех фронтов: где атакует враг

ВСУ отразили все атаки.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщил Генштаб.
На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага.
На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.
Напомним, британская разведка назвала решающий фактор в деоккупации левобережья Херсонской области.