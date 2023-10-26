Массовое убийство в США и переговоры о дополнительной помощи Украине: главные новости ночи 26 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 26 октября 2023:
- Байден призвал нового спикера Палаты представителей как можно скорее рассмотреть помощь Украине и Израилю Читать далее –>
- В американском штате Мэн в результате стрельбы погибли 22 человека (видео) Читать далее –>
- Новый спикер Палаты представителей назвал условия согласования помощи Украине Читать далее –>
- Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации на юго-востоке Читать далее –>
- Боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь Читать далее –>
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