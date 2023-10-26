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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя выдавать чужие тайны

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя выдавать чужие тайны

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Астрологи считают нынешний день мистическим, поскольку он открывает завесу между мирами – реальным и потусторонним: можно узнать информацию, которая до сих пор была окутана тайной. Важно решить, как с ней поступить, особенно если она связана не с самим человеком, а с кем-то из окружающих – друзей или близких. 

Сегодня, 26 октября, осторожно обращаться с чужими тайнами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически запрещено делать их всеобщим достоянием. 

Близнецы 

Близнецы очень трепетно относятся к собственным тайнам, а вот чужие вполне могут выболтать. Сегодня они, совершенно не думая о последствиях, а просто для того, чтобы развлечь собеседника, легко расскажут ему о вещах, о которых кто-то из их друзей предпочел бы умолчать, превратив тем самым друга во врага. 

Стрелец 

Стрельцы редко думают о том, что говорят. Правда, им хватает ума, чтобы тут же понять, что они сказали что-то не то, но вернуть слова возможным уже не представляется. Сегодня представители знака будут особенно неосторожны – велика вероятность того, что они поставят себя в крайне неприятное положение. 

Козерог 

Козероги, как правило, прекрасно отдают себе отчет в том, что и зачем говорят, поэтому выболтанная ими сегодня чужая тайна станет частью хорошо продуманного плана. Преследуемые ими цели, скорее всего, окажутся связанными с их работой, вот только результат они получат противоположный ожидаемому. 

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Дата публикации
Просмотры
16к
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