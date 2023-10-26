Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя выдавать чужие тайны

Астрологи считают нынешний день мистическим, поскольку он открывает завесу между мирами – реальным и потусторонним: можно узнать информацию, которая до сих пор была окутана тайной. Важно решить, как с ней поступить, особенно если она связана не с самим человеком, а с кем-то из окружающих – друзей или близких.

Сегодня, 26 октября, осторожно обращаться с чужими тайнами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически запрещено делать их всеобщим достоянием.

Близнецы

Близнецы очень трепетно относятся к собственным тайнам, а вот чужие вполне могут выболтать. Сегодня они, совершенно не думая о последствиях, а просто для того, чтобы развлечь собеседника, легко расскажут ему о вещах, о которых кто-то из их друзей предпочел бы умолчать, превратив тем самым друга во врага.

Стрелец

Стрельцы редко думают о том, что говорят. Правда, им хватает ума, чтобы тут же понять, что они сказали что-то не то, но вернуть слова возможным уже не представляется. Сегодня представители знака будут особенно неосторожны – велика вероятность того, что они поставят себя в крайне неприятное положение.

Козерог

Козероги, как правило, прекрасно отдают себе отчет в том, что и зачем говорят, поэтому выболтанная ими сегодня чужая тайна станет частью хорошо продуманного плана. Преследуемые ими цели, скорее всего, окажутся связанными с их работой, вот только результат они получат противоположный ожидаемому.

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