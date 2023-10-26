Астрологический прогноз на 26 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо доделывать – или переделывать – старые дела, которые до сих пор не доведены до ума или осуществлены с ошибкой: нужно воспользоваться благоприятным шансом, позволяющим исправить ее.

Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, топазовый, сапфировый.

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, несмотря на легкую форму могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: день благоприятен для очищения организма при помощи диет, поста и лечебного голодания.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, благоприятно скажется на внешнем облике, придав ему привлекательности.

Дачные работы дня: можно черенковать, прививать и подкармливать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму и проводить обряды с использованием лекарственных растений.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но с их расшифровкой могут возникнуть проблемы, поэтому с ней лучше обратиться не к одному, а к нескольким источникам.

Табу дня: не стоит заключать крупные финансовые сделки – велик риск серьезных потерь.

Цитата дня: "Создай себе судьбу, которую полюбишь сам" (Фридрих Ницше).

Читайте также: