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Астрологический прогноз на 26 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 октября

Рубин - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда необходимо доделывать – или переделывать – старые дела, которые до сих пор не доведены до ума или осуществлены с ошибкой: нужно воспользоваться благоприятным шансом, позволяющим исправить ее. 

Символ дня: круг. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, топазовый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, несмотря на легкую форму могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. 

Питание дня: день благоприятен для очищения организма при помощи диет, поста и лечебного голодания. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, благоприятно скажется на внешнем облике, придав ему привлекательности. 

Дачные работы дня: можно черенковать, прививать и подкармливать плодовые деревья. 

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму и проводить обряды с использованием лекарственных растений.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но с их расшифровкой могут возникнуть проблемы, поэтому с ней лучше обратиться не к одному, а к нескольким источникам. 

Табу дня: не стоит заключать крупные финансовые сделки – велик риск серьезных потерь.

Цитата дня: "Создай себе судьбу, которую полюбишь сам" (Фридрих Ницше). 

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Дата публикации
Просмотры
8550
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