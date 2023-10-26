Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно доробляти або переробляти старі справи, які досі не доведені до ладу або здійснені з помилкою: потрібно скористатися сприятливим шансом, що дозволяє виправити її.

Символ дня: Коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, топазовий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, незважаючи на легку форму, можуть тривати довго, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: день сприятливий для очищення організму за допомогою дієт, посту і лікувального голодування.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, сприятливо позначиться на зовнішньому вигляді, надавши йому привабливості.

Дачні роботи дня: можна живити, прищеплювати і підгодовувати плодові дерева.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати карму та проводити обряди з використанням лікарських рослин.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими, але з їхнім розшифровуванням можуть виникнути проблеми, тому з ними краще звернутися не до одного, а до кількох джерел.

Табу дня: не варто укладати великі фінансові угоди — ризик серйозних втрат.

Цитата дня: "Створи собі долю, яку полюбиш сам" (Фрідріх Ніцше).

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