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Японія та Філіппіни посилять військову співпрацю через загрозу з боку Китаю

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Японія та Філіппіни посилять військову співпрацю через загрозу з боку Китаю

Китайські військові кораблі під час навчань / Фото: Associated Press

Сторони планують домовитись про активізацію спільних військових навчань. 

Керівництво Філіппін та Японії розглядають можливість посилення співпрацю у безпековій сфері через загрозу з боку Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це інформує Kyodo з посиланням на власні джерела.

Журналісти повідомили, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший під час запланованого на початок листопада саміту дадуть дозвіл на переговори щодо "угоди про взаємний доступ", що сприятиме присутності військових сил країни-союзника.

"Учасники переговорів з обох сторін збираються вникнути в тонкощі договору до кінця цього року, маючи на меті підписати його вже наступного року", - зазначили джерела.

Крім того, під час саміту сторони планують домовитись про активізацію спільних військових навчань. 

Японія і Філіппіни прагнуть посилити стримування в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях з огляду на територіальні претензії Китаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати із США.

Крім того, ми раніше інформували, що у Китаї звільнили з посади голови Міноборони Лі Шанфу, після того, як він близько двох місяців не з'являвся на публіці.

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Дата публікації
Перегляди
873
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