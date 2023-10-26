Какой сегодня, 26 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 26 октября, День интерсекс-людей. Верующие чтят память священномученика Димитрия Мироточца. До Нового года осталось 66 дней.

26 октября 2023 года — четверг. 610-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 26 октября, церковный праздник

26 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Димитрия Мироточца. Его родители были ревностными христианами, поэтому крестили своего сына в младенческом возрасте и растили его в любви к Богу. Когда его отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник. Уже в должности он открыто рассказал, что христианин и начал проповедовать веру. Такая деятельность Димитрия стала известна императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено физически нагружаться.

Нельзя стирать и гладить белье.

По сей день нужно посадить озимый чеснок, если это сделать позже, то урожая не будет.

Народные приметы и традиции на 26 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в этот день оттепель, то зима будет теплой, а весна – ранней;

еще нет снега, – еще можете не ждать зимы;

идет дождь – на Введение (21 ноября по новому стилю) будет много снега;

теплый день – весна придет рано и будет мягкой;

снег и мороз указывают на холодную зиму.

26 октября снег и мороз указывают на холодную зиму / Фото: pixabay.com

Издавна верили, что в этот день души усопших родственников спускаются в виде птиц и прилетают на свои могилы. Поэтому накануне следует убрать на кладбище, рассыпать на земле зерно для птиц. На обед пекли блины, но подавали их ближе к вечеру, потому что считалось, что души приходят, когда теплеют.

Погода на 26 октября

Сегодня, 26 октября, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове солнце иногда будет появляться из-за облаков, без осадков. В Харькове облачно, возможен дождь. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +15 днем и +9 ночью. Во Львове – +18 днем и +8 ночью. В Харькове – +17 днем и +8 ночью. В Одессе – +17 днем и +10 ночью.

Памятные даты 26 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 октября:

1636 год — основывают Гарвардский колледж, становящийся в первой четверти XIX века университетом, одним из самых известных в США и мире;

1810 год — США аннексировали Западную Флориду;

1861 год — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте демонстрирует свое изобретение, которое он называет телефоном;

1863 год — в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1863 год — в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1900 год — в Нью-Йорке открывают первую линию метрополитена;

1905 год — Швеция и Норвегия разорвали союз;

1938 год — фирма DuPont разрабатывает новый синтетический материал – нейлон;

1938 год — Августин Волошин становится новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси;

1944 год — войска США уничтожают японский флот в заливе Лийт на Филиппинах;

1984 год — на экраны США выходит суперпопулярный блокбастер "Терминатор", с Арнольдом Шварценеггером в главной роли;

2014 год — в Украине проходят парламентские выборы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 октября

Какие сегодня именины: Дмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.

Талисманом человека, рожденного 26 октября, является александрит. Редкий и уникальный драгоценный камень, завораживающий своей красотой. Астрологи издавна считали, что Александр довольно противоречивый камень. Поэтому важно прислушиваться к своим ощущениям, когда носите украшения с ним. Если он вас "обременяет", лучше от александрита отказаться.

В этот день родились:

1947 год – украинская актриса Ольга Матешко;

1950 год – украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис;

1992 год – украинский поэт Александр Пушко.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 октября День тыквы / Фото: pixabay.com

26 октября в Украине и мире празднуют День интерсекс-людей. Также праздник называют День осведомленности об интерсексуальности. Главная его цель состоит в привлечении внимания к тем проблемам, с которыми сталкиваются интерсекс-люди каждый день. Дата связана с событием, прошедшим в 1996 году в Северной Америке. Это была публичная демонстрация интерсекс-людей. Произошло это в Бостоне, когда группа вышла с плакатом "Гермафродиты с чувством собственного достоинства". А сам праздник впервые состоялся в 2003 году.

Также 26 октября День тыквы. Праздник наиболее популярен в США, но каждый год он распространяется по миру, ведь практически во всех странах есть поклонники этого оранжевого плода. Тыква, вопреки распространенному мнению, не овощи, а фрукты. Они родом из Мексики и Центральной Америки, а в Северной Америке выращиваются уже более 5000 лет. В 1500-х годах французский исследователь Жак Картье во время своего исследования региона Святого Лаврентия (Северная Америка) назвал тыквы "gros melons", что позже эволюционировало в "pompions", а затем в привычный термин "pumpkin".

А еще 26 октября празднуют Праздник приятных неожиданностей. Хотя этот день имеет неофициальный статус, однако это прекрасная возможность подарить близкому человеку положительные эмоции. История дня также доподлинно неизвестна, считается, что событие предложило создать кто-то в интернет-пространстве, но его автор остался неизвестным.

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