В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они продвигаются западнее Вербового и южнее Бахмута.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Имели частичный успех западнее Вербового", — рассказал Ковалев.

В свою очередь, украинские защитники наносят оккупантам потери в живой силе и технике. Представитель Генштаба подчеркнул, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Подразделения Сил обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Напомним, начались 609 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Отмечается, что ВСУ имели успех возле Вербового и отразили ряд атак на Марьинском направлении. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений.

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