У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Збройні сили України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони просуваються західніше Вербового та південніше Бахмута.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Мали частковий успіх західніше Вербового", - розповів Ковальов.

Своєю чергою, українські оборонці завдають окупантам втрат у живій силі та техніці. Представник Генштабу наголосив, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Підрозділи Сил оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Нагадаємо, розпочалася 609 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Зазначається, що ЗСУ мали успіх біля Вербового і відбили низку атак на Мар’їнському напрямку. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

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