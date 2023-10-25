Атака БПЛА по Хмельниччині: деталі про руйнування у Славуті і Нетішині (фото)

У Хмельницькій області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників у ніч проти 25 жовтня у містах Славуті і Нетішин пошкоджені понад 20 будівель, зокрема й житлові будинки.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

У Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків російських дронів-камікадзе пошкоджено 11 багатоквартирних та дев’ять приватних будинків, два навчальні заклади, адміністративна будівля, крамниця та автомобілі.

Зазначається, що 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу.

Також у Славуті і Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.

Пошкоджена уламками дрона пожежна частина на Хмельниччині / Фото: МВС України у Telegram

Пошкоджена уламками дрона пожежна частина на Хмельниччині / Фото: МВС України у Telegram

Пошкоджена уламками дрона пожежна частина на Хмельниччині / Фото: МВС України у Telegram

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 25 жовтня атакували безпілотниками Хмельницьку область. Усі дрони вдалося збити, однак їхні уламки завдали руйнувань та поранили людей. Зокрема, уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури.

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