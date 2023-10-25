Атака БПЛА по Хмельнитчине: детали о разрушениях в Славуте и Нетешине (фото)

В Хмельницкой области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников в ночь на 25 октября в городах Славути и Нетешин повреждены более 20 зданий, в том числе и жилые дома.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В Славуте Шепетовского района в результате падения обломков российских дронов-камикадзе повреждены 11 многоквартирных и девять частных домов, два учебных заведения, административное здание, магазин и автомобили.

Отмечается, что 16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью.

Также в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

Поврежденная обломками дрона пожарная часть в Хмельницкой области / Фото: МВС Украины в Telegram

Поврежденная обломками дрона пожарная часть в Хмельницкой области / Фото: МВС Украины в Telegram

Поврежденная обломками дрона пожарная часть в Хмельницкой области / Фото: МВС Украины в Telegram

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 октября атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Все дроны удалось сбить, однако их обломки нанесли разрушения и ранили людей. В частности, обломки упали на территории объекта критической инфраструктуры.

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