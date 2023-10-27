США нанесли удары по военным объектам Ирана в Сирии – Пентагон

Глава Пентагона подчеркнул, что эта операция рассматривается отдельно от войны Израиля против ХАМАС.

Американские военные рано утром в пятницу нанесли авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Это было сделано в ответ на серию ракетных и беспилотных атак на американские базы и персонал в регионе, начавшиеся в начале прошлой недели.

Об этом сообщает Пентагон.

В своем заявлении министр обороны США Ллойд Остин отметил, что "высокоточные удары в рамках самообороны являются ответом на серию неудачных атак на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном группировок начавшихся 17 октября боевиков".

Остин отметил, что президент Джо Байден отдал приказ о нанесении узконаправленных ударов, "чтобы дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят такие нападения и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы". Глава Пентагона добавил, что эта операция рассматривается отдельно от войны Израиля против ХАМАС.

По словам министра обороны, США не стремятся к более широкому конфликту, но если иранские марионеточные группировки будут продолжать действовать, Штаты без колебаний будут принимать дополнительные меры для защиты своих сил.

Напомним, 24 октября боевики, поддерживаемые Ираном, произвели ракетный обстрел военной базы на северо-востоке Сирии в районе Грин-Виллидж. Там дислоцируются американские войска. В ответ США нанесли воздушный удар. Отмечается, что погиб американский работник по контракту, также получили ранения пятеро военнослужащих США и еще один работник.

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