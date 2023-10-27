США завдали ударів по військових об'єктах Ірану в Сирії – Пентагон

Глава Пентагону наголосив, що ця операція розглядається окремо від війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Американські військові рано вранці у п'ятницю завдали авіаударів по двох об'єктах на сході Сирії, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції. Це було зроблено у відповідь на серію ракетних і безпілотних атак на американські бази й персонал в регіоні, які почалися на початку минулого тижня.

Про це повідомляє Пентагон.

У своїй заяві міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що "високоточні удари в межах самооборони є відповіддю на серію невдалих атак на американський персонал в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, які почалися 17 жовтня".

Остін зазначив, що президент Джо Байден віддав наказ про завдання вузькоспрямованих ударів, "щоб дати зрозуміти, що Сполучені Штати не потерплять таких нападів і захищатимуть себе, свій персонал і свої інтереси". Очільник Пентагону додав, що ця операція розглядається окремо від війни Ізраїлю проти ХАМАС.

За словами міністра оборони, США не прагнуть ширшого конфлікту, але якщо іранські маріонеткові угрупування продовжуватимуть діяти, Штати без вагань вживатимуть додаткових заходів для захисту своїх сил.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовики, яких підтримує Іран, здійснили ракетний обстріл військової бази на північному сході Сирії в районі Грін-Віллідж. Там дислокуються американські війська. Увідповідь США завдали повітряного удару. Наглошується, що загинув американський працівник за контрактом, також зазнали поранень п'ятеро військовослужбовців США і ще один працівник.

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