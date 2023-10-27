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Китай не братиме участь у мирному саміті щодо України на Мальті - Bloomberg

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Китай не братиме участь у мирному саміті щодо України на Мальті - Bloomberg

Китай / Фото: Associated Press

Відсутність Китаю стане розчаруванням, оскільки Пекін має реальний вплив на Москву.

Представники Китаю не братимуть участь у зустрічі радників з національної безпеки щодо обговорення української Формули миру, яка відбудеться на Мальті.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що до списку учасників зустрічі входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Ще кілька країн візьмуть участь онлайн, зокрема Бразилія та Чилі.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проєкту міцного і справедливого світу", - ідеться в матеріалі.

Джерела видання повідомили, що Україна має намір провести саміт наприкінці цього року, і участь Пекіна в ньому має вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай чи не єдина країна, яка має вплив на Кремль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати із США, оскільки обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності.

Крім того, ми раніше інформували, що верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив, чому війна в Україні не може закінчитись швидко.

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Дата публікації
Перегляди
3196
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