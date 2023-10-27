Євгенія Емеральд пройшла тестування на детекторі брехні

Сьогодні в Києві відбулися знімання нового епізоду шоу "Говорить вся країна", в якому підняли тему домашнього насильства та розібрали гучне розлучення однієї з найвідоміших пар у країні.

Новина про весілля Євгенії Емеральд з позивним "Жанна Д'арк" та Євгена Стипанюка на лінії фронту облетіла весь Інтернет. За рік, на початку жовтня, жінка заявила, що подала на розлучення, а декілька тижнів тому зробила заяву, в якій розповіла про домашнє насильство з боку свого чоловіка. Євгенія каже, що чоловік знущався з неї та навіть погрожував фізичною розправою. Після цього одкровення військова отримала десятки повідомлень від жінок, які начебто теж постраждали від насильства з боку її чоловіка.

Євгенія Емеральд на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Військова завітала до студії, аби розкрити нові подробиці життя з можливим тираном та показати на власному прикладі, що можна та потрібно виходити з аб'юзивних стосунків.

"Я хочу надати розголос цій історії, адже зараз я голос всіх жінок України, які постраждали від домашнього насильства. Для мене це справа честі. Я це пережила, я знаю як це важко, саме тому хочу на своєму прикладі показати, що так не має бути. Мені приходять погрози від друзів Євгена та самого чоловіка. Я наважувалася на цей крок близько 4 місяців. Після оприлюднення першого інтерв'ю мені почало писати дуже багато жінок, постраждалих від дій Євгена Стипанюка", - розповіла Євгенія.

Вона додала, що журналісти проєкту "Говорить вся країна" провели своє розслідування і поспілкувалися навіть з мамою Стипанюка.

Також відомо, що до студії завітають колишні жінки Євгена, а також його перша дружина, яка долучиться до розмови відеозв'язком з Великої Британії. До того ж, журналісти проєкту дізналися про можливі протиправні дії Євгена Стипанюка, які раніше не були оприлюднені в ЗМІ та у соцмережах.

Євгенія Емеральд на шоу "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Колишня дружина Ганна розповіла, що ексчоловік зраджував, погрожував, бив її та наполягав на аборті. Ганна каже, що в історії Євгенії Емеральд побачила себе.

Євгенія за власним бажанням пройшла детектор брехні, аби спростувати звинувачення колишнього чоловіка на свою адресу. Як результати покаже поліграф, стане відомо наступного понеділка та вівторка о 19:30 на каналі "1+1 Україна".

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Євгенії Емеральд Євген Стипанюк вперше прокоментував скандал навколо нього. Він зазначив, що, можливо, суспільство ще дізнається правду.

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