Зеленський зібрав Залужного, Буданова і Малюка у спецформаті: що трапилося

Президент України Володимир Зеленський скликав засідання у спецформаті. В кабінеті зібралися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, очільник СБУ Василь Малюк і не тільки.

Що трапилося та про що говорили у військовому кабінеті, розповіли в ексклюзиві журналісти TSN.UA.

Всі доповідали про роботу, зокрема головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов і голова СБУ Василь Малюк. Окрім цього, до кабінету скликали всіх інших командувачів. Присутні були також Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Андрій Гнатов, Едуард Москальов, Юрій Содоль. Кожен із них доповів, що відбувається на тій ділянці фронту, за яку вони відповідають.

“Заслухав їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого оборонно-промислового комплексу. Узгодили позиції. Рухаємося далі", – повідомив Зеленський.

Гучні заяви

Нагадаємо, що напередодні на всю Україну пролунало кілька гучних заяв. Зокрема, Зеленський під час саміту Кримської платформи у Празі заявив, що ЗСУ вдалося не лише потопити російський флагман на Чорному морі, але і змусити окупантів боягузливо втікати.

Про успішні атаки

Йдеться про одні з найуспішніших атак, руку до яких доклали, зокрема, СБУ та розвідка. Українським військовим за останні місяці вдалося знищити штаб Чорноморського флоту РФ, мінуснути генералів і потопити кілька кораблів, які пускали по Україні ракети. Але зробив таку заяву президент обережно і водночас з інтригою, зазначивши, що контролю Україна над Кримом наразі не має.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот

Заява Буданова

Раніше гучні заяви робив і головний розвідник України. Буданов припускав, що війну можливо було б закінчити до кінця 2023 року. Але прогноз не збувся! Зараз він каже, що, на жаль, ситуація змінилася, Сили оборони вибилися з графіка, і зазначив, до цієї війни готовим не був ніхто. А росія може воювати ще доволі довго.

"За оцінкою економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго", – заявив він.

Що буде з Кримом?

Але надій, що до Криму реально дійти до кінця 2023 року, Буданов прямою мовою не спростовував, тож надії не полишаємо, але й не забуваємо, що для успіху ЗСУ їх потрібно всебічно і постійно підтримувати! Бо ворог не спить! Наразі ж росіяни не полишають надій оточити Авдіївку, але добре отримують там по зубах.

Авдіївка / Фото: МВС

Туди, нагадаємо, днями їздив і сам Залужний, аби з командирами відпрацювати подальші кроки.

“Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", – заявив він.

Зведення Генштабу

В Генштабі кажуть, лише протягом 25 жовтня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Окупанти завдали 50 авіаційних ударів і здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях військових ЗСУ, так і по мирних населених пунктах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський зібрав Залужного, Буданова і Малюка у СПЕЦФОРМАТІ! Що трапилося?!

Нагадаємо, 26 жовтня у Генштабі повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

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