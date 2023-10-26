"Евросоюз готовит несколько шагов": Зеленский сообщил об ожиданиях Украины

Украина делает все для того, чтобы быть готовой к началу переговоров по членству в ЕС.
В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Европейского совета.
Об этом он сообщил в своем традиционном обращении.
Зеленский отметил, что на заседании присутствовали лидеры стран ЕС, президент Евросовета Шарль Мишель, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европарламента Роберта Мецолла.
“Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем. Это касается и новых санкций против России и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров по членству нашего государства и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми”, — подчеркнул он.
Одним из элементов этой готовности президент назвал подписанный сегодня закон о политически значимых лицах.
"Этот закон придает силы финансовому мониторингу жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. И его принятие — четкий сигнал того, насколько серьезно Украина воспринимает задачу присоединиться к Европейскому Союзу и сделать работу своих государственных институтов действительно чистой”, — отметил украинский лидер.
Также Владимир Зеленский проинформировал о своем разговоре с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен "о наполнении нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, о сохранении единства в Европе и среди всех наших партнеров и о нашей Формуле мира".
Президент отметил, что этот разговор состоялся тогда, когда Дания объявила новый пакет оборонной помощи более чем на 500 миллионов долларов.
Напомним, Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года, даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников.
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