Украина делает все для того, чтобы быть готовой к началу переговоров по членству в ЕС.

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Европейского совета.

Об этом он сообщил в своем традиционном обращении.

Зеленский отметил, что на заседании присутствовали лидеры стран ЕС, президент Евросовета Шарль Мишель, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европарламента Роберта Мецолла.

“Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем. Это касается и новых санкций против России и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров по членству нашего государства и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми”, — подчеркнул он.

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Одним из элементов этой готовности президент назвал подписанный сегодня закон о политически значимых лицах.

"Этот закон придает силы финансовому мониторингу жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. И его принятие — четкий сигнал того, насколько серьезно Украина воспринимает задачу присоединиться к Европейскому Союзу и сделать работу своих государственных институтов действительно чистой”, — отметил украинский лидер.

Также Владимир Зеленский проинформировал о своем разговоре с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен "о наполнении нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, о сохранении единства в Европе и среди всех наших партнеров и о нашей Формуле мира".

Президент отметил, что этот разговор состоялся тогда, когда Дания объявила новый пакет оборонной помощи более чем на 500 миллионов долларов.

Напомним, Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года, даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников.

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