Роберт Фицо сообщил ЕС об отказе правительства Словакии вооружать Украину

Словацкий премьер-министр на встрече с президентом Еврокомиссии заявил о праве на "собственное мнение".

В четверг, 26 октября, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, что его правительство не будет поддерживать Украину военной помощью.

Об этом словацкий премьер написал на своей странице в Facebook.

"Мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи [Украине]", — подчеркнул Робер Фицо, который во время предвыборной кампании в парламент отмечался антиукраинскими заявлениями.

По его словам, президент Еврокомиссии в ответ заявила, что "уважает суверенное право государств-членов поддерживать или не поддерживать Украину оружием".

Словацкий премьер в своем сообщении в соцсети подчеркнул: в разговоре с Урсулой фон дер Ляен он заявил, что "с сегодняшнего дня Словакия будет иметь собственное мнение в Брюсселе".

Характерно, что на фото с заседания Европейского Совета в Брюсселе, которым сопровождается это сообщение Фицо на Facebook, словацкий премьер несколько раз стоит рядом с премьер-министром Венгрии, еще одним украинофобом Виктором Орбаном.

Как сообщает чешское издание iDnes, словацкий премьер на встрече с депутатами Евросовета от Словакии также заявил, что не поддержит никаких санкций против России, "если на столе не будет анализа их влияния на Словакию".

"Если будут санкции, которые нанесут нам вред, поскольку большинство санкций нанесли нам вред, то я не вижу никаких причин их поддерживать", — сказал Фицо.

Напомним, после того, как партия Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии, он заявил, что у его страны есть "большие проблемы", чем помощь Украине.

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