Зеленський підписав закон про “довічний” моніторинг топпосадовців

Ухвалення закону про суворіший контроль за фінансами PEP (політично значущих осіб) було однією з вимог МВФ.

У четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Про це стало відомо з інформації, опублікованої на сайті Верховної Ради.

Відтепер кожна особа, яка одного разу обіймала високу державну посаду і стала політично значущою особою, має пожиттєво перебувати під фінансовим контролем. Зокрема, банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів із статусом РЕР і звітувати до органів контролю.

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Головна новація закону полягає в тому, що замість трьох років після посади, топпосадовці будуть мати довічний статус РЕР.

Ухвалення цього закону є однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу. Окрім того, він стане кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

Хто такі РЕР

Політично значущі особи (англійською Politically Exposed Persons - РЕР) – це люди, які обіймають високі державні посади. Наприклад, президент, прем’єр-міністр, члени Кабміну, секретар та заступник РНБО, нардепи, посли, голови НАБУ та СБУ, генеральний прокурор, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо.

До РЕР також прирівнюють членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, ділових та бізнес-партнерів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua детально розповів, що таке фінансовий моніторинг і хто такі РЕР.

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