17-річна донька Ольги Фреймут у купальнику похизувалася пишними формами

Злата показала, як насолоджується відпочинком.
Донька української телеведучої Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл, потішила прихильників пікантним контентом.
У своєму Instagram юна блогерка опублікувала знімок, на якому вона позує у купальнику. Загалом, дівчина відпочивала біля басейну. Саме там Мітчелл зробила пікантний знімок, який потім показала шанувальникам.
На фото Злата постала в білому суцільному купальнику. Образ юна блогерка доповнила білою накидкою. Злата позувала перед камерою, вигнувшись біля басейну, а голову закинувши назад. 17-річна дівчина продемонструвала пишні форми, а також довгі та стрункі ніжки.
Фото Злата вирішила не підписувати, а лише залишила один смайлик. Тим часом підписники просто засипали Мітчелл компліментами. Вони зазначили, що дівчина має неперевершений вигляд.
- Ти просто неймовірна!
- Неабияк красива!
- Знімок немов зробили в Голлівуді в 90-х роках.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер потішила прихильників пікантним контентом. Виконавиця похизувалася формами у відвертому купальнику.
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