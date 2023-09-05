"Декларацію мають здавати всі без винятку громадяни України" — Данілов 

Секретар Ради нацбезпеки заявив, що декларування має бути обов'язковим для всіх громадян.

Декларацію мають здавати всі без виключення громадяни України, тому що за Конституцією всі громадяни рівні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час телемарафону.

"Зараз розглядається законопроєкт відносно відновлення декларування певної категорії осіб і я більш ніж впевнений, що це треба підтримати. Але з єдиним зауваження, що декларацію мають здавати всі без виключення громадяни України. Тому що ми по Конституції всі рівні", - сказав він.

За його словами, якщо громадянин України має бажання отримати "якусь допомогу від держави", він повинен пред'явити декларацію про доходи.

"Будь ласка, здайте декларацію. Тоді ми будемо жити всі цивілізовано. Це має бути обов'язкова норма, що, до речі, є в абсолютній більшості цивілізованих країн. Нічого тут такого лячного немає, я звітуюсь вже певний проміжок часу, перебуваючи на тих чи інших посадах. Повірте, це не так складно, але це дуже облегчує життя на потім", - роз'яснив Данілов.

Нагадаємо, Верховна Рада України 5 вересня повернула електронне декларування для українських посадовців, проте доступ до них буде закритим. Голосування за відповідну правку нардепи провалили. Зокрема, проти відкритого доступу до декларацій чиновників проголосував нардеп Микола Тищенко, який днями втрапив у чергову скандальну історію.

Також нагадаємо, зокрема, недавню історію заступника одеського військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

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