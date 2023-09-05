Українські прикордонники взяли в полон ще двох російських військових

Так, українські прикордонники взяли у полон двох окупантів. Це вдалося зробити під час штурму на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє ДПСУ.

Протрималися недовго

Завдання виконали бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон". Під час проведення штурмових дій на Лиманському напрямку вони знищили групу окупантів. Двох військовослужбовців російської армії взяли у полон.

Імена росіян 1982 та 1966 року народження не розкриваються. Цікаво, що один з бійців ворожої армії навіть не знав, до якої частини належить. Мовляв, він на фронті лише тиждень.

Інший окупант – з так званого "козачого батальйону" (Сибір) – на війні він пробув тільки два дні.

Раніше пропагандисти з подачі кремлівських генералів оголосили загиблим у бою під час контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області старшого лейтенанта окупаційної армії Олексія Мельникова. Як виявилося, окупанти, утікаючи зі своїх позицій, просто покинули свого пораненого командира роти.

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