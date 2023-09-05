Українські прикордонники взяли в полон ще двох російських військових

Обмінний фонд поповнився черговими російськими солдатами.
Так, українські прикордонники взяли у полон двох окупантів. Це вдалося зробити під час штурму на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє ДПСУ.
Протрималися недовго
Завдання виконали бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон". Під час проведення штурмових дій на Лиманському напрямку вони знищили групу окупантів. Двох військовослужбовців російської армії взяли у полон.
Імена росіян 1982 та 1966 року народження не розкриваються. Цікаво, що один з бійців ворожої армії навіть не знав, до якої частини належить. Мовляв, він на фронті лише тиждень.
Інший окупант – з так званого "козачого батальйону" (Сибір) – на війні він пробув тільки два дні.
Раніше пропагандисти з подачі кремлівських генералів оголосили загиблим у бою під час контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області старшого лейтенанта окупаційної армії Олексія Мельникова. Як виявилося, окупанти, утікаючи зі своїх позицій, просто покинули свого пораненого командира роти.
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