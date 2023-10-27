Борис Джонсон повертається до своєї давнішої професії: чим займатиметься

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане ведучим британського телеканалу GB News, який позиціонує себе як платформу, яка представляє альтернативний погляд на події.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву британського експрем’єра.

Джонсон стверджує, що радо прийняв пропозицію про роботу на телеканалі.

“Я говоритиму про величезні можливості, які відкриваються для Великої Британії, так само, як і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду”, - запевнив він.

Відомо, що на телеканалі GB News часто виступають політики правого спрямування і він відрізняється від традиційніших ЗМІ.

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Борис Джонсон буде ведучим документального серіалу, який “продемонструє силу Британії по всьому світу”, а також долучиться до висвітлення британських парламентських виборів 2024 року.

Джонсон подав у відставку з посади депутата британського парламенту у червні 2023 року.

У минулому експрем’єр уже був журналістом. У 1987 році він писав аналітичні статті для рупора Консервативної партії Daily Telegraph, наприкінці 1980-х років був кореспондентом видання в Брюсселі. На початку 1990-х Борис Джонсон повернувся до Лондона і продовжив писати аналітичні статті для Spectato — ще одного видання “консервативного” спрямування.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розкритикував НАТО за недостатню рішучість щодо України, закликавши Захід якнайшвидше інтегрувати країну до Альянсу.

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