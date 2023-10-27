Борис Джонсон возвращается к своей профессии: чем будет заниматься

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон станет ведущим британского телеканала GB News, позиционирующего себя как платформу, представляющую альтернативный взгляд на события.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление британского экспремьера.

Джонсон утверждает, что с удовольствием принял предложение о работе на телеканале.

"Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и о трудностях. И о том, почему наши лучшие дни впереди”, — заверил он.

Известно, что на телеканале GB News часто выступают политики правого толка и он отличается от более традиционных СМИ.

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Борис Джонсон будет ведущим документального сериала, который "продемонстрирует силу Британии по всему миру", а также присоединится к освещению британских парламентских выборов 2024 года.

Джонсон подал в отставку с поста депутата британского парламента в июне 2023 года.

В прошлом эксп-ремьер уже был журналистом. В 1987 году он писал аналитические статьи для рупора Консервативной партии Daily Telegraph, в конце 1980-х годов являлся корреспондентом издания в Брюсселе. В начале 1990-х Борис Джонсон вернулся в Лондон и продолжил писать аналитические статьи для Spectato — еще одного издания "консервативной" направленности.

Напомним, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон раскритиковал НАТО за недостаточную решительность в отношении Украины, призвав Запад как можно быстрее интегрировать страну в Альянс.

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