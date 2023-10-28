Снайпер "Дед" рассказал, сможет ли когда-нибудь простить РФ и "хорошим русским"

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" рассказал, что никогда не сможет простить россиянам то, что они натворили в Украине.

Об этом он рассказал ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

"Я не могу простить россиянам. Мы были одним из первых подразделений, которые заходили в Бучу, Гостомель, Ирпень. На наших глазах в разных городах, в том же Лисичанске, мы видели, как они бомбили госпиталь, где лежат наши ребята. А это даже не госпиталь, а стабилизационный пункт, куда привезли хлопов — дали помощь и отправили. Они бомбили больницу, в которые лежат ребят без рук и ног. Я не понимаю, как простить, когда я видел, как прилетало в жилые дома под Херсоном", — заметил военный.

Заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" говорит, что раньше он не относился критически к россиянам.

"Я был довольно мягким по отношению к россиянам. Во-первых, я русскоязычный, родился и вырос в Мариуполе. Дальше — гражданин мира, я много ездил и работал за границей. А потому, когда началась война 2014 года, я ее не воспринял как личную.За несколько дней до 24 февраля 2022 года мы сидели у политолога Виктора Тарана на даче под Киевом, говорили, начнется ли война.Один я их убеждал, что это невозможно.А вся компания утверждала, что война будет. не злость, это жесткость. Я не верю в "хороших русских", я не знаю, как рядом с ними я поведусь", — говорит "Дед".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Самое откровенное интервью снайпера "Деда" о войне: Сейчас мы не выйдем на границы 1991 года!

Напомним, Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС.

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