Китайський лідер вперше за 6 років прибув до США

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший візит до Сполучених Штатів за шість років.

Про це інформує Reuters.

Сі вперше побував з візитом до США 2017 року.

У середу вранці він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у невідомому місці в районі затоки Сан-Франциско, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). .

Під час візиту до США закордонний гість сів у китайський лімузин Hongqi, або «Червоний прапор», і виїхав з аеропорту в місто, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.

Менш ніж за дві години до цього державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до міністрів 21-члена АТЕС і підкреслив, що США вірять у «регіон, де економіки вільні обирати свій власний шлях... де товари, ідеї, люди переміщуються законно та вільно».

Блінкен не згадав про Китай у своїх коментарях, але його промова повторювала риторику США останніх років, у якій Вашингтон звинувачував Китай у залякуванні менших країн Індо-Тихоокеанського регіону та спробах підірвати те, що США та їхні союзники називають чинним «заснованим на правилах» порядком.

Нагадаємо, заступниця прессекретаря Білого дому Емілі Саймонс заявила, що Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості про проведення саміту між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном у листопаді в Сан-Франциско.

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